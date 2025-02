Fluminense x Praia Clube pela Superliga Feminina: veja horário e onde assistir

Fluminense x Praia Clube se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), pela 17ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O duelo ocorre no Clube Sociedade Hebraica, no Rio de Janeiro.

Histórico entre Fluminense x Praia Clube

No duelo que ocorreu entre as equipes no primeiro turno, no dia 23 de novembro, o Praia venceu de virada por 3 sets a 2. A equipe mineira lidera a Superliga Feminina com uma campanha de 14 vitórias e apenas duas derrotas.

Por sua vez, o Fluminense também faz boa campanha no torneio e chega para o duelo praticamente classificado às quartas de final. O time carioca vem embalado por ter vencido o clássico contra o Flamengo e por ter derrotado a forte equipe de Osasco.

Classificação da Superliga Feminina

Praia Clube - 14-2 - 38 pontos Minas - 13-3 - 36 pontos SESI-Bauru - 12-4 - 36 pontos Osasco - 11-5 - 35 pontos Fluminense - 11-5 - 33 pontos Sesc-Flamengo - 10-6 - 33 pontos Mackenzie - 6-10 - 19 pontos Maringá - 5-11 - 17 pontos Brasília - 5-11 - 16 pontos Paulistano Barueri - 5-11 - 13 pontos Pinheiros - 4-12 - 11 pontos Brusque - 0-16 - 1 ponto

Onde assistir Fluminense x Praia Clube

O canal por assinatura SporTV 2 é o responsável pela transmissão do jogo desta quinta-feira na Superliga Feminina de vôlei.

Ficha técnica

Partida: Fluminense x Praia Clube - Superliga Feminina - 17ª rodada



Data: 13/02/2025



Horário: 21h (horário de Brasília)



Local: Clube Sociedade Hebraica, Rio de Janeiro, Brasil



Transmissão: SporTV 2