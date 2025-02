Flavinha tem cautela sobre volta às competições, mas mira 'novos objetivos'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flavia Saraiva, aos poucos, retoma a rotina. Em recuperação de uma cirurgia no ombro direito em setembro, a ginasta, porém, sinaliza a possibilidade de voltar às competições apenas a partir do segundo semestre. Ela é uma das integrantes do grupo da seleção feminina que está em período de treinamento no Rio de Janeiro.

Estou muito bem, mas ainda não 100%. Completei cinco meses de cirurgia e estou muito feliz de poder voltar a apoiar o braço, a fazer mais coisas no ginásio. Já vemos uma luz no fim do túnel. Estou voltando a treinar aos poucos nessa recuperação. Então, as competições devem ficar só para o segundo semestre.

Flavia Saraiva

Medalhista de bronze na disputa por equipes em Paris-2024, Flavinha decreta que o pódio olímpico foi um propósito realizado, mas é uma página que já foi virada.

A medalha é só mais um objetivo concluído. Óbvio que ficamos muito felizes. É aquele momento em que conseguimos realizar o sonho de um atleta, que é competir as Olimpíadas e ganhar uma medalha, mas já passou. Agora, são novos objetivos, são novas conquistas que queremos. Feliz pelo resultado que tivemos, mas é focar no agora.

Flavia Saraiva

A ginasta, por outro lado, comemora o fato de os Jogos Olímpicos do ano passado terem feito diversas modalidades quebrarem barreiras e atingirem novos públicos.

"As Olimpíadas deram um 'boom' muito grande. Eu, Flavia, não posso reclamar porque sempre tivemos patrocínios, mas, obviamente, após Paris, aumentou, e ficamos muito felizes por ter alcançado não apenas o pessoal da ginástica, alcançou muitas modalidades. Ficamos felizes pelo esporte estar quebrando barreiras e alcançando novos públicos, incentivamos novas crianças à prática esportiva".