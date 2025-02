Flamengo x Botafogo: 'Pancadaria terá novos capítulos', diz Arnaldo Ribeiro

A briga entre jogadores de Botafogo e Flamengo terá novos capítulos em meio à crescente rivalidade entre os times, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (13).

Na opinião do colunista, o árbitro Bruno Mota Correia perdeu o controle do clássico — marcado por expulsões, socos e até dente quebrado.

O árbitro se perdeu já no 1º tempo em relação à questão disciplinar. O De La Cruz merecia a expulsão pela cotovelada que deu e partir daí o que estava engarrafado desde o ano passado e foi incrementado pela decisão da Supercopa resultou nessa pancadaria no final do jogo. E a gente sabe que não vai ter novos capítulos.

Quando um dos líderes do time [Alexander Barboza] perde um dente numa briga, vai ter mais capítulos.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que Flamengo e Botafogo podem se reencontrar na semifinal do Carioca.

O Rubro-Negro é primeiro colocado com 17 pontos, enquanto o Glorioso está em sexto, com 12.

Se eventualmente o Botafogo se classificar, pode acontecer isso, o Botafogo se classificar em quarto, Flamengo se classificar em primeiro, e teremos dois jogos entre eles. Vai ter confusão.

Essa questão da rivalidade depende muito da fase dos times. Como o Botafogo ano passado duelou e superou o Flamengo em algumas situações, hoje ele é o principal adversário, mesmo que nos confrontos quem mais tenha dado trabalho para o Flamengo seja o Fluminense -- foi o time que o Filipe Luís não venceu até agora.

Arnaldo Ribeiro

Ficou devendo? Santos ainda não fez gol com Neymar em campo, diz Casão

Neymar não tem acrescentado criatividade ao time do Santos, que ainda não marcou com o camisa 10 em campo desde sua reestreia, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O colunista comentou a atuação de Neymar na derrota do Santos por 2 a 1 para o Corinthians em Itaquera.

O Neymar ainda não está conseguindo dar pro Santos a criatividade e a agressividade necessárias, que é aquilo que se espera dele.

Em comparação com o 10 e o 8 do Corinthians, o Garro deixou o Memphis na cara do gol e o Memphis deixou o Yuri Alberto na cara do gol.

Então, você vê a objetividade. Não dá para comparar, porque o Neymar estava parado há mais de um ano.

Casagrande

Na opinião do colunista, o Peixe melhorou após a saída de Neymar e poderia ter chegado ao empate na Neo Química Arena.

O Santos melhora quando o Neymar sai e entra o Soteldo. Aí o Santos muda, faz o gol e quase empata o jogo, né?

E tem uma curiosidade: com Neymar em campo, o Santos não fez nenhum gol desde quando ele entrou.

Casagrande

