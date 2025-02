Flamengo vence Botafogo e assume a liderança do Carioca

Nesta quarta-feira, em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo recebeu o Botafogo no Maracanã e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Léo Ortiz.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Filipe Luís emendou o sexto jogo sem derrota na competição (cinco vitórias e um empate) e assumiu a vice-liderança, agora com 14 pontos. O Volta Redonda também aparece com a mesma quantidade, mas está abaixo por conta do saldo de gols. Já o Botafogo ficou estacionado fora da zona de acesso à semifinal. O time é o sexto, com 12 somados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O Flamengo terá outro clássico. Neste sábado, a equipe retorna aos gramados para duelo contra o Vasco, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia e rodada da competição, o Botafogo encara o Boavista. Desta vez o jogo acontece às 19h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

