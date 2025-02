Flamengo inicia preparação para clássico contra o Vasco pelo Carioca

Nesta quinta-feira, o Flamengo iniciou os treinamentos para o primeiro clássico contra o Vasco em 2025. A partida, válida pela décima rodada do Campeonato Carioca, acontece neste sábado, no Maracanã.

O elenco comandado por Filipe Luís realizou atividades na academia e no gramado do CT Ninho do Urubu. Os atletas realizaram um aquecimento e, posteriormente, um trabalho com bola.

Para o duelo, o técnico do Rubro-Negro não poderá contar com Gerson e Cleiton. Ambos foram expulsos em confusão ocorrida após o apito final do clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O Flamengo é o líder da competição, com os mesmos 17 pontos do Volta Redonda, que tem saldo de gols inferior. O Vasco, por sua vez, é o terceiro, com 14 somados.

O jogo estava marcado para às 16h30 (de Brasília). Porém, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro alterou para às 21h45, por conta da alta temperatura.