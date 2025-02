Filipe Luís elogia jogadores do Flamengo e fala sobre a confusão no clássico contra o Botafogo

O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Após o apito final, o técnico Filipe Luís exaltou a vitória do Rubro-negro e fez elogios a Allan, Varela e Danilo.

"Allan vinha desde o ano passado sem sequência e acabou o jogo exausto. Fez tudo o que o treinador pediu. É um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima. Quando o jogador quer, ninguém segura. O que aconteceu com o Allan foi que ele, sozinho, voltou das férias com o olho brilhando. Ele está falando no campo. O mérito é todo do Allan", disse Filipe Luís.

FIMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Léo Ortiz, pela sétima rodada do Carioca! MENGOOOOOOOOOO!

"Falar do Varela é muito fácil, porque eu adoro ele. Ele faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso do tipo de homem que temos aqui, é o tipo de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Danilo é o tipo de jogador que tem que vir para o Brasil para ser valorizado. Jogou nos maiores clubes da Europa, campeão de tudo e é questionado. Aí, joga no Brasil e sobra de um jeito que não conseguimos entender. É um espetáculo esse jogador escolher vir para o Flamengo. Ele soma estando em campo ou não", acrescentou o treinador.

O gol de Léo Ortiz, no segundo tempo, garantiu a vitória do Flamengo, que assumiu a liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, mas levando a melhor no saldo de gols.

Na reta final do jogo, uma confusão entre os jogadores no gramado do Maracanã resultou na expulsão de Gerson e Cleiton, do Flamengo, e Alexander Barbosa, pelo lado do Botafogo. A briga se estendeu até o túnel que leva aos vestiários do estádio.

"Eu não vi o que aconteceu. Eu não vi as imagens. O que escutei dos jogadores foi que um jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique, e o Cleiton acabou defendendo ele. É um jogo tenso, é um jogo em que existiram provocações de ambas as partes no ano passado, por parte do Botafogo, se eu não me engano. Num clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, mas eu não quero dar ibope para isso. O que importa realmente é a nossa vitória no campo", revelou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h45 (de Brasília), quando encara o Vasco, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.