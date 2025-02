Nem Neymar, nem Vini: Diniz diz jogador que mais o impressionou na seleção

O técnico Fernando Diniz relembrou sua curta passagem pela seleção brasileira durante entrevista ao Charla Podcast e revelou sua admiração por um jogador da atual geração: o meia-atacante Rodrygo, do Real Madrid.

O que aconteceu

Diniz revelou que ficou impressionado com o talento do atacante durante o período em que estiveram juntos na seleção. E explicou o que mais te chamou a atenção no jovem jogador.

O Vini Jr. é um cara que é muito acima. Mas talvez o cara mais diferente dessa geração, em termos de talento, seja o Rodrygo. Ele é muito acima. Essa temporada ele está se apropriando do seu talento. O cara é fera, lá no topo.

É um pacote muito completo. Ele é muito talentoso, fisicamente é muito bem-dotado, é ágil, rápido, tem o tempo que os jogadores talentosos têm. Ele faz gol, bate de esquerda, bate falta. Tudo o Rodrygo faz bem. Fernando Diniz, em entrevista ao podcast 'Charla'

Rodrygo comemora gol em Brasil x Equador, duelo das Eliminatórias Imagem: VICTOR FROES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Protagonismo no Real. O ex-treinador da seleção destacou que Rodrygo também tem mostrado sua importância no clube espanhol.

Acho que nesta temporada do Real Madrid, com Mbappé e Vini, ele está lá. Cada um tem seu tempo. O Rodrygo está no tempo dele, ele joga muito. Acho que ele é meia. Ele pode jogar de tudo, do meio para frente, mas acho que tem que jogar em uma posição que consiga pegar muitas vezes na bola. Fernando Diniz

A CBF anunciou a demissão de Fernando Diniz no início de 2024. O treinador fez apenas seis jogos à frente da seleção brasileira: duas vitórias, três derrotas e um empate.