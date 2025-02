Da discussão ao dente perdido: os passos da briga no Flamengo x Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O clássico entre Flamengo e Botafogo terminou em briga. Uma discussão que começou com Alexander Barboza indo para cima de Bruno Henrique teve direito a soco, dente perdido e muita discussão entre os jogadores no apito final. Veja a linha do tempo dos acontecimentos.

Como foi a briga

Logo depois que o árbitro apita o final de jogo, Barboza vai até Bruno Henrique, os dois discutem e o zagueiro derruba o atacante no chão. Gerson chega para afastar, fala alguma coisa e outros jogadores vão correndo até eles. Começa o empurra empurra e o árbitro chega expulsando Gerson e Barboza.

Jogadores do Botafogo começaram a afastar Barboza do bolo, e Filipe Luís chega para tentar apaziguar. Rossi tenta impedir, mas Barboza volta correndo para a roda depois de se afastar. Ele vai em direção a Bruno Henrique. Filipe Luís tenta segurar, mas o zagueiro tenta dar um soco no atacante e erra. Cleiton, que estava alheio até aquele momento, chega pelo lado, dá uma cotovelada e em seguida um soco. Ambos pegam no rosto de Barboza, que perdeu um dente.

Os jogadores do Botafogo vão atrás de Cleiton, e atletas do Flamengo cercam ele para defender. Alex Telles fica indignado e cobra o zagueiro. Enquanto isso, seguranças do Botafogo tentam conter os outros em campo.

As discussões continuam, mas Cleiton sai de perto e não volta a dialogar com os adversários. Luiz Araújo, também afastado de tudo, pede para a torcida cantar mais alto as músicas de provocação ao Botafogo.

A rodinha volta a se formar, e Alex Telles vai até Cleiton para cobrá-lo. Seguranças e atletas protegem o garoto para o lateral não chegar perto. Elenco do Flamengo fica próximo, enquanto jogadores do Botafogo começam a sair do campo. José Boto também chega para tentar acalmar os ânimos.

Alex Telles continua atrás de Cleiton. Funcionários de Flamengo e Botafogo tentam ajudar, assim como Cebolinha. Zagueiro fica atrás de um segurança do Flamengo enquanto ouve Alex esbravejar. Bruno Henrique e Marlon Freitas também discutem, mas a briga começa a parar no campo. Carli e segurança do Botafogo chegam para tirar Alex Telles de lá.

Grupos começam a se distanciar, e Filipe Luis fica entre os atletas do Botafogo conversando. Eles param para ouvi-lo. Atletas do Flamengo começam a ir em direção à torcida, enquanto Gerson está transtornado com a arbitragem reclamando da expulsão. Posteriormente, Danilo e Filipe conversam com ele sobre isso e o resto do elenco também tenta acalmá-lo.

Gregore tenta voltar em direção ao grupo do Flamengo, mas Carli, seguranças e jogadores impedem. Todos saem juntos enquanto o Flamengo vai aplaudir a torcida. O Fla volta aos poucos para o túnel do vestiário. Lá dentro, uma nova onda de empurrões e discussões.

O clássico terminou com vitória do Flamengo. Na zona mista, jogadores do rubro-negro preferiram focar na boa atuação e se disseram sem orgulho da briga. No Botafogo, Barboza saiu com um dente a menos e ninguém falou. Gregore apenas afirmou: "fomos proibidos".