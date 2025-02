Cruzeiro vence Guarulhos e abre vantagem na liderança da Superliga masculina de vôlei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 17ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro recebeu o Guarulhos no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), venceu por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/22) e abriu vantagem na liderança da competição.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 42 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou para sete sua diferença de somados em relação ao Vôlei Renata, vice-líder do torneio. Já o Guarulhos permaneceu com 20 pontos, na oitava posição.

O Cruzeiro retorna às quadras no próximo sábado, às 18h (de Brasília), quando visita o Vôlei Renata. Já o Guarulhos volta a jogar no dia 01/03, às 19h, quando recebe o Joinville. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada.

O primeiro set foi vencido pelo Cruzeiro, que foi defensivamente superior, teve mais eficiência nos saques e garantiu a etapa pelo placar de 27 a 25.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com frequentes trocas de pontos. No entanto, o Cruzeiro assumiu a vantagem no fim e se saiu novamente vencedor, desta vez por 25 a 23.

Na terceira etapa, o Guarulhos começou bem ao alcançar vantagem de dois pontos, mas o Cruzeiro se recuperou e, com um fim de set acirrado, triunfou de virada, por 25 a 22.

São José x Vôlei Renata

No outro duelo desta quarta, o Vôlei Renata visitou o São José na Farmaconde Arena, também venceu por 3 sets a 0 (25/21; 25/23 e 27/25) e alcançou seu quarto triunfo nos últimos cinco compromissos. Com o resultado, o Vôlei Renata chegou aos 35 pontos e assumiu a vice-liderança do torneio.