Craque do jogo, Luciano lamenta novo tropeço do São Paulo: "Gosto de derrota"

Luciano não escondeu a frustração após o empate em 3 a 3 do São Paulo com o Velo Clube, nesta quinta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 foi eleito o craque do jogo após marcar dois gols e dar início ao lance que resultou no terceiro tento do São Paulo, mas ficou bastante abalado com mais um resultado aquém das expectativas no Paulistão.

"É difícil, porque a gente fazer três gols e sofrer três gols... mas, todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo para no próximo jogo a gente acertar e sair vitorioso. Vai ser difícil, é um clássico, mas agora é levantar a cabeça e seguir", disse Luciano ao Paulistão+.

A vitória sobre o Velo Clube era importante para o São Paulo confirmar a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Além disso, um resultado positivo faria com que o time chegasse para o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque, mais confiante.

"Infelizmente, saímos com um empate com gosto de derrota. Agora é baixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando", completou Luciano.

O São Paulo agora tem dois dias para se preparar para o difícil confronto do próximo domingo com o Palmeiras. O time ainda terá de lidar com o desgaste da viagem de Brasília para a capital paulista, dispondo de um curto período para recuperar seus jogadores antes do Choque-Rei.