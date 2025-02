Corinthians: Emiliano nega sufoco, exalta Neymar e detalha plano para Bidon

Emiliano Díaz, filho do técnico Ramón Díaz e auxiliar do Corinthians, negou que a equipe tenha sido sufocada nos minutos iniciais da vitória sobre o Santos, em jogo realizado na Neo Química Arena que acabou em 2 a 1.

Ele ainda exaltou Neymar e revelou o plano do clube para Breno Bidon, que está representando a seleção sub-20 até domingo (16) em Caracas, palco da estreia do time na Libertadores já na próxima quarta (19).

O que ele falou?

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, elogiou atuação da equipe contra Santos Imagem: Joisel Amaral/AGIF

Santos pressionou? "Não tivemos sufoco. Eles tiveram uma ação de gol e fizeram. Eles nos atacaram um pouco mais, e com a saída do Neymar, tivemos uma certa tranquilidade porque ele não pode ficar sozinho nunca. O gol saiu em uma bola cruzada, mas não sofremos."

Dificuldade inicial. "Na saída de bola, começamos saindo com três homens e não havíamos treinado isso. Depois, não tivemos dificuldade. Eu talvez tenha visto outra partida, mas não tivemos dificuldades. Em linhas gerais, só uma vez eles nos complicaram, que foi quando saímos com três jogadores — e eles tomaram bronca, porque não treinamos isso. Não sofremos. Há times piores que nos pressionaram hoje."

Plano para Bidon. "O Bidon vai ficar [em Caracas]. Ele tem só dois dias entre acabar e a gente chegar na Venezuela. O Bidon foi extremamente importante para nós e vai continuar sendo pela sua qualidade. Esperamos que ele tenha condições."

Martínez e Neymar disputam a bola durante Corinthians x Santos, jogo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Neymar exaltado. "Clássicos não se vencem só nos detalhes. Eles tiveram mais posse, mas não chegaram com coisas muito claras. Sabíamos a forma de golpeá-los e deu certo. Sofremos com a posse, mas as chegadas claras foram mais nossas do que deles. Temos que lembrar que no time de adversário joga um dos melhores jogadores do mundo, neutralizar Neymar não é fácil. Não foi por detalhe porque fomos os justos vencedores do jogo."

Tchoca titular? "Quem está bem vai jogar. A titularidade não tem nem Tchoca, nem Félix, nem Cacá, nem André Ramalho... todos têm que mostrar durante a semana que querem jogar e, durante o jogo, ter a atenção. A titularidade, em times grandes, você pode perder de uma semana para outra. Estamos felizes pelo Tchoca, mas a titularidade nunca será garantida para ninguém. É render jogo a jogo e, sobretudo, nos treinos."

Nova função de Martínez. "Ele jogou como volante interno porque teríamos espaço e, com espaço, ele atacaria. Ele jogou na posição do Carrillo, que foi mais para a esquerda. Estamos contentes porque temos mais uma opção. Este grupo, mesmo com a ausência de jogadores importantes, botou a cara."

Balanço da fase de grupos. "É bom porque jogar com times tão diferentes não faz bem a ninguém. É muito difícil, mas não tínhamos outro jeito diante da necessidade do descanso deles. Estamos muito felizes com o rendimento. Ainda há permissão para jogar mal porque estamos em preparação, mas em linhas gerais, o saldo é muito positivo. Temos que desfrutar muito porque não é fácil o que este grupo fez. Estamos contentes e desfrutando do momento, sabemos que as coisas importantes vêm agora."

O que Ramón falou?

Ataques do Santos. "Muitos só veem coisas negativas, nada positivo. Para mim, fizemos um grande jogo. Jogamos contra um adversário com qualidade, contra um grande treinador e contra o Neymar, que é um dos melhores jogadores — e que dá prazer vê-lo. Não são jogadores que vemos habitualmente. É preciso desfrutar uma partida desta característica, ainda mais que é um clássico. Queríamos demonstrar nossa forma de jogar e nossa atitude, e fizemos isso. O adversário também te ataca porque tem qualidade. Gostei porque foi intenso por parte dos dois times. Foi um clássico em que as duas equipes atacaram. Do meio para frente, fomos muito criativos. As situações de gols foram boas. Temos que seguir crescendo e trabalhando a intensidade. A equipe melhorou muito, me encantou, soube jogar um clássico, e vamos precisar disso para a Libertadores."

Elenco em alta. "Gosto do time porque, se analisarmos bem, no jogo passado, tivemos uma equipe totalmente diferente da que jogou hoje. Temos boas alternativas e vamos decidir o melhor para o jogo da Libertadores, que é um torneio que se joga diferente. A dinâmica, a tensão e a concentração são completamente diferentes. Há muito em jogo. Vamos trabalhar para nos preparar para um jogo diferente do que estamos fazendo. Estamos tranquilos porque a equipe está crescendo e, quando tem dificuldades, sabe defender. Estamos em um bom caminho."

Cinco cartões amarelos. "Neste tipo de jogo, a pressão existe e se joga no limite das duas partes. Não teria que ocorrer tão facilmente, mas vamos corrigir porque, o que vem na Libertadores, não há margem para erro. Vamos corrigir, mas sempre seguiremos intensos. Quando você toma um cartão, é complicado, mas é parte do temperamento e da agressividade que se necessita para jogar este tipo de jogo."

Garro, Memphis e Yuri. "Gostei muito dos três da frente, eles são intensos e perigosos. Estão rodeados de uma equipe estruturada e que trata de criar situações perigosas. Temos uma equipe completa, nos faltariam algumas coisinhas, mas vamos falar com o Fabinho [Soldado, diretor do clube]. Estamos contentes, e penso que os torcedores também estão felizes. Hoje, foi a capacidade máxima do estádio em muitos anos. Vamos dar o máximo para que o público nos acompanhe."