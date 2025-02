Corinthians folga após vencer clássico e terá só um dia de treino para jogo contra a Portuguesa

O elenco do Corinthians folgou nesta quinta-feira, dia seguinte à vitória sobre o Santos, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O Timão ganhou o clássico por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Guilherme descontou para os visitantes.

A equipe se reapresenta nesta sexta-feira e fará apenas um treinamento para a próxima partida, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 10ª rodada do Estadual.

A tendência é que o Corinthians vá a campo com uma equipe reserva ou mista. O time comandado por Ramón Díaz, já classificado, tem alternado jogadores neste início de temporada e deve manter o rodízio até o fim da primeira fase do Paulistão.

Outro motivo para para poupar titulares é a proximidade do jogo decisivo pela fase prévia da Libertadores. A partida de ida contra a Universidad Central, pela segunda rodada da etapa preliminar, ocorre já na próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

O Timão não tem novos desfalques para o embate com a Lusa, somente o lesionado Gustavo Henrique e os garotos Breno Bidon e Felipe Longo, que servem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Com a vitória no clássico, o Corinthians manteve o embalo no Campeonato Paulista e disparou como a melhor campanha do torneio. A equipe possui 25 pontos e lidera o Grupo A.