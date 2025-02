Corinthians emite nota sobre má qualidade do gramado da Arena e promete melhora

Nesta quinta-feira (13), o Corinthians emitiu uma nota sobre a má qualidade do gramado da Neo Química Arena. Atletas do Timão saíram reclamando do campo após a vitória no clássico contra o Santos, por 2 a 1, na última quarta-feira (12), pelo Campeonato Paulista.

De acordo com o clube do Parque São Jorge, a grama foi impactada por "diversos fatores" que comprometeram os cuidados necessários para manter a excelência exigida. O campo do estádio alvinegro sempre foi apontado como uma referência e um dos melhores do país.

O Corinthians alega que a World Sports, empresa responsável pelo tratamento do gramado, teve um período reduzido para a recuperação da superfície. O cenário foi agravado pelas fortes chuvas e calor intenso que atingiram a cidade de São Paulo no início deste ano.

O clube, entretanto, promete uma "revitalização completa" da grama no meio desta temporada, quando os torneios serão paralisados em virtude do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Até lá, a World Sports continuará realizando a ressemeadura constante no campo. A previsão é que as condições melhorem a partir do primeiro jogo de abril.

Após o clássico contra o Santos, o goleiro Hugo Souza e o volante Raniele criticaram o campo e disseram que o mesmo não está tão bom quando o habitual.

"O jogo poderia ter sido melhor por alguns aspectos. Nosso campo ainda não está na melhor condição. Pode melhorar e vai melhorar. Sempre foi referência no Brasil, visto como o melhor gramado, e hoje talvez não seja. E isso atrapalha a qualidade do jogo", afirmou o arqueiro.

"Sem dúvidas está abaixo do que estava no passado. Temos falado isso há alguns jogos. Às vezes você está conduzindo a bola e dá um tapa, ela está deslizando normal, depois ela bate em alguma coisa e acaba quicando, bate na sua canela. Acho que para um time com tantos jogadores técnicos, como o Garro, o Memphis, Yuri, Coronado, o próprio Carrillo, é importante ter o campo nas melhores condições. Com certeza está abaixo a qualidade. Espero que possa corrigir isso logo", acrescentou o meio-campista.

Segundo o Corinthians, o gramado da Neo Química Arena tem vida útil estimada em 12 anos. Portanto, em breve, o campo precisará ser completamente substituído, uma vez que isso nunca aconteceu. Já há um planejamento em andamento para a renovação integral do sistema híbrido da superfície.

Veja abaixo a nota publicada pelo Corinthians:

"No início de 2025, o gramado da Neo Química Arena enfrenta uma situação atípica, impactada por diversos fatores que comprometeram os cuidados ideais para manter a excelência exigida pelo estádio. Por se tratar de uma grama europeia de tecnologia única no futebol brasileiro, sua manutenção requer um rigoroso acompanhamento, que neste período foi afetado por condições adversas.

Para a atual temporada, a Neo Química Arena e a World Sports, responsável pela qualidade do gramado, tiveram um período reduzido para a recuperação da superfície, tornando o processo mais desafiador. Esse cenário foi ainda mais agravado pelas fortes chuvas e o calor intenso que atingiram a capital paulista no início do ano, dificultando a recuperação plena do gramado.

Nas pequenas áreas, o impacto foi maior devido ao replantio realizado no setor, que não teve o desenvolvimento esperado em razão das condições climáticas adversas. Com isso, a grama dessas regiões ainda não apresenta o nível de excelência habitual da Neo Química Arena.

Durante a pausa do calendário do futebol, no meio de 2025, será realizada uma revitalização completa do gramado, com replantio total da superfície de jogo. Até lá, a World Sports continuará realizando a ressemeadura constante do campo, garantindo uma melhoria gradual, com previsão de condições otimizadas para a primeira partida de abril.

Vale destacar que a estrutura do gramado tem uma vida útil estimada de 12 anos, o que significa que, em breve, será necessária uma substituição completa do campo, algo que não ocorre desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014. Diante disso, um planejamento já está em andamento para a renovação integral do sistema híbrido do gramado, substituindo a atual superfície por uma nova, ao invés das revitalizações periódicas habituais."