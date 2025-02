Com Martínez titular e Estêvão no banco, Palmeiras está escalado contra a Inter de Limeira; veja times

O Palmeiras está definido para o jogo contra a Inter de Limeira, que acontece nesta quinta-feira, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Para este duelo, o volante Emiliano Martínez fará sua estreia na equipe e já como titular. Estêvão vai para o banco, enquanto Flaco López recebe sequência entre os 11 iniciais.

O Verdão, portanto, vai a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.

A equipe alviverde não vive momento fácil no Estadual e tenta uma vaga nas quartas do Paulista. No momento é a terceira colocada do Grupo D, com 13 pontos, a cinco de distância da Ponte Preta, segunda colocada.

Suspenso, o técnico Abel Ferreira dá lugar ao auxiliar João Martins na beira do gramado. O treinador cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Para esta partida, o Palmeiras ainda conta com as ausências de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Felipe Anderson (transição física). Rony, negociado com o Atlético-MG, não joga mais pelo Verdão.

Do outro lado, a Inter de Limeira, que tem a estreia do novo técnico Márcio Fernandes, vai a campo com a seguinte escalação: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra, Carlão e Leocovick; Marlon, Bernardo e Rhuan; Albano e Alex Sandro.

O time de Limeira é o lanterna do Grupo A, com seis pontos, dez a menos que o Mirassol, segundo colocado da chave. O Leão ainda não venceu nenhum jogo no Estadual.