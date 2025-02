Com dois de Durán, Al-Nassr vence Al-Ahli pelo Saudita

O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 3 a 2 nesta quinta-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita, no King Abdullah Sports City. Durán (duas vezes) e Yahya balançaram as redes para os visitantes, enquanto Toney e Al-Nabet marcaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Al-Nassr ocupa a terceira posição, com 44 pontos, quatro atrás do líder Al-Ittihad, que ainda joga nesta rodada. Já o Al-Ahli é o quinto colocado, com 38.

O Al-Nassr volta a campo nesta segunda-feira, contra o Persepolis, às 13h (de Brasília), no Azadi Sports Complex. No mesmo dia, o Al-Ahli enfrenta o Al-Gharafa, no King Abdullah Sports City, às 15h. Ambos os duelos são válidos pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

O jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Yahya entrou na área e rolou para Durán, que chutou no canto direito e abriu o placar.

O Al-Ahli empatou aos 33 da etapa complementar. Após cruzamento pela esquerda, Toney subiu entre os zagueiros adversários e cabeceou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, Yahya recebeu na pequena área e bateu para grande defesa do goleiro Mendy. No rebote, o atacante não desperdiçou e colocou o Al-Nassr na frente do placar novamente.

Já aos 43, Durán arrancou pela direita, driblou dois adversários e chutou na saída do goleiro, marcando um golaço.

Os visitantes chegaram a descontar nos acréscimos. Após bate-rebate na área, Al-Nabet empurrou para o gol.