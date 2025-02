Com árbitros internacionais, CBF anuncia reformulação na Comissão de Arbitragem

A CBF anunciou nesta quinta-feira, através do presidente Ednaldo Rodrigues, uma reformulação em sua Comissão de Arbitragem. A entidade criou um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que contará com árbitros de fora do Brasil.

O grupo é formado pelo italiano Nicola Rizolli, árbitro da final da Copa do Mundo de 2014, pelo argentino Nestor Pitana, que apitou a decisão da Copa do Mundo em 2018, e pelo brasileiro Sandro Meira Ricci.

"É um projeto que com certeza vai trazer frutos para a transparência, dentro e fora de campo da arbitragem nacional", afirmou Ednaldo Rodrigues.

O Comitê estará em contato diário com a Comissão de Arbitragem, que será gerida por uma equipe técnica multidisciplinar, com Rodrigo Cintra na coordenação. Também integram o grupo Luís Flávio Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho.

A criação do Comitê tem como objetivo aprimorar a arbitragem nacional e reduzir o número de erros por parte dos árbitros nos jogos. Os três integrantes analisarão lances polêmicos e ainda terão direito a voto para orientar as decisões da Comissão.