São Paulo vacila três vezes e cede empate ao valente Velo nos acréscimos

O São Paulo esteve à frente no placar por três vezes, mas nas três cedeu empate ao Velo Clube. Final: 3 a 3, nesta quinta-feira (13), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida ocorreu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que o MorumBis foi palco do show da cantora colombiana Shakira.

Luciano, duas vezes, e André Silva fizeram os gols do Tricolor. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem anotaram os gols do Velo. O gol do empate, de Nem, saiu nos acréscimos.

Com o resultado, o São Paulo chega a 15 pontos e segue líder do grupo C, mas perdeu a chance de já se garantir nas quartas de final. O Velo Clube vai a 6 pontos e escapa da zona de rebaixamento do campeonato.

O próximo confronto do São Paulo é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (16). No mesmo dia, o Velo Clube recebe a Inter de Limeira em casa.

Como foi o jogo

Zubeldía contrariou as expectativas de que escalaria um time reserva e em vez disso foi a campo com os titulares, com exceção do goleiro Jandrei e do lateral Cédric, que pegou a vaga de Igor Vinícius. Apesar da força máxima em campo, o São Paulo demorou a se encontrar na partida contra o Velo Clube.

Após encontrar alguma dificuldade em infiltrar na área adversária, o Tricolor abriu o placar aos 25 minutos do 1º tempo, com Luciano. Após o gol, o São Paulo ficou mais solto em campo e o "quarteto fantástico" começou a criar mais chances, com Calleri perdendo ao menos duas chances de ampliar a vantagem.

As chances desperdiçadas pelo atacante argentino custaram caro para o Tricolor. O Velo Clube não se intimidou, continuou criando chances de perigo e, aos 34 minutos, deu um banho de água fria na torcida são-paulina ao empatar a partida com Sillas. E o Galo Vermelho quase virou o placar dois minutos depois, com um forte chute de Daniel Amorim, que foi defendido pelo goleiro Jandrei.

Calleri se redimiu no final do 1º tempo ao participar do segundo gol do Tricolor. O zagueiro Júlio Vaz, do Velo, tentou cortar um lançamento vindo da zaga são-paulina, mas errou o tempo de bola. O incansável Calleri não desistiu da jogada e acabou ficando com a bola. O camisa 9 então apenas rolou para Luciano fazer o 2 a 1 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, Zubeldía começou a rodar o elenco são-paulino, sacando Calleri e Enzo Díaz e colocando André Silva e Patryck. O São Paulo continuou dominando a partida, tentando trocar passes no campo de defesa. O Velo então passou a pressionar mais a saída de bola e chegou ao gol de empate com essa estratégia.

Ao subir as linhas de marcação, o Velo vez o São Paulo recuar. Em uma tentativa de desafogar a defesa, o goleiro Jandrei lançou para Cédric, que perdeu a bola. Pedro Favela ficou com a sobra e tocou para Daniel Amorim, que girou na área e estufou a rede são-paulina para fazer o gol de empate.

Aos 36 minutos, o São Paulo chegou ao 3 a 2 com André Silva. Luciano abriu para Patryck na ponta esquerda, o lateral cruzou na área, e André conferiu na área tocando no fundo da rede. A árbitra auxiliar chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR confirmou o gol após alguns minutos de checagem.

Nos acréscimos, o Velo Clube, que não desistiu da partida até o final, chegou mais uma vez ao empate. Jandrei novamente deu um chutão para frente, e Jefferson Nem ficou com a sobra, batendo no canto do goleiro são-paulino, chegando ao empate e faturando 1 ponto no Mané Garrincha.

Gols e destaques

1 x 0: Luciano abriu o placar para o São Paulo no Estádio Mané Garrincha. O atacante tabelou com o lateral esquerdo Enzo Díaz, recebeu na entrada da área e mandou um chute forte rasteiro para inaugurar o placar.

1 x 1: O Velo Clube empatou a partida aos 34 minutos do 1º tempo. Léo Campos recebeu com espaço pela esquerda e cruzou na cabeça de Sillas. O meia deu uma casquinha na bola e mandou no cantinho do gol de Jandrei.

Quase a virada! Dois minutos após o gol de empate, o Velo Clube quase virou a partida. Danilo Amorim recebeu no bico da área e chutou forte. Jandrei se esticou e espalmou a bola para escanteio.

2 x 1: O São Paulo aproveitou um vacilo de Júlio Vaz e voltou a ficar em vantagem na partida, com mais um gol de Luciano, na reta final do 1º tempo. A bola foi lançada do campo de defesa do São Paulo, o zagueiro Vaz errou o tempo de bola e deixou sobrar para Calleri. O argentino dominou e rolou a bola para Luciano chegar livre e fazer o 2 a 1 para o São Paulo.

2 x 2: O Velo Clube chegou ao gol de empate aos 29 minutos do 2º tempo. O Velo subiu as linhas de marcação e pressionou o São Paulo na defesa. A bola sobrou na intermediária e o atacante Daniel Amorim ajeitou da entrada da área e mandou uma paulada no ângulo de Jandrei.

3 x 2: Com tensão, André Silva fez o terceiro gol do São Paulo em Brasília. Luciano tocou para Patryck, que cruzou na área para o atacante do Tricolor, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. A assistente assinalou o impedimento, porém o VAR confirmou que as posições dos jogadores do São Paulo eram legais - tanto de Patryck, no início da jogada, quanto de André, na finalização do lance.

3 x 3: Jefferson Nem disputou espaço na entrada da área após bola rebatida pela defesa do São Paulo e chutou firme no canto de Jandrei para fazer o gol de empate do Velo Clube.