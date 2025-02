Caixinha lamenta erros individuais, mas exalta postura do Santos em derrota para o Corinthians

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O técnico Pedro Caixinha lamentou os erros individuais que custaram o resultado, porém enalteceu a entrega do elenco.

"Triste pelo resultado, porém muito satisfeito porque foi o melhor jogo que fizemos provavelmente desde que cheguei ao Santos. Foi com a cara e imagem que queremos. Esse é o caminho. O futebol tem erros individuais e para nós está penalizando muito. Mas a nossa vontade é de continuar trabalhando isso", disse.

"O jogo que fizemos está dentro do que queremos fazer e dos nossos comportamentos. Fomos penalizados com os gols em erros individuais. Foram duas perdas de bola que também não podem acontecer. Fizemos 20 minutos fantásticos. Tivemos alma grande para voltar ao segundo tempo em busca do gol. A equipe lutou e acreditou até o fim. Foi o melhor jogo que fizemos desde que cheguei e essa imagem que queremos. Uma equipe competitiva, que luta até o fim", completou.

Para o clássico, o português decidiu mudar a formação tática do Peixe. Ele optou por três zagueiros. Até então, ele havia usado uma linha de quatro em todos os compromissos.

"Essa estrutura foi pensada para este jogo, em função do momento do rival. O Corinthians não perde aqui há muitos jogos, está com confiança. É preciso pensar o jogo. Nós não estávamos no melhor momento e a parte emocional é importante. Foi muito bom da forma que abordamos, mas não tivemos eficácia na última zona. A equipe reagiu bem e lutou pelo empate. Estamos satisfeito pelos comportamentos", analisou.

Com a derrota, o Santos segue fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

"Temos que alcançar nove pontos, três de cada vez, voltar a ser uma equipe com essa vontade, paixão. Faremos de tudo para acontecer no próximo jogo. Temos que somar nove pontos", finalizou Caixinha.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).