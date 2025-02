Caixinha diz não temer demissão após derrota do Santos em clássico: "Mínima preocupação"

Depois da derrota de 2 a 1 para o Corinthians, nesta quarta-feira, o técnico Pedro Caixinha afirmou que não tem medo de ser demitido do Santos. O clube soma apenas duas vitórias no Campeonato Paulista e, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase.

"De maneira nenhuma. Já tenho muitos anos no futebol e de vida. Não tenho mínima preocupação quanto a isso. Vou trabalhar em qualquer clube até o último dia tal como no primeiro quando cheguei", disse.

O português ainda afirmou que não vai mudar o estilo de jogo do Peixe. Ele quer ver o time jogando para cima, sempre em busca do gol.

"A ideia está clara, não vamos abdicar. Tem a ver essencialmente com o ritmo. Gostei da forma que a equipe se comportou, com e sem bola, os espaços que ocupou. A forma como quis jogar o jogo, com o olho no gol adversário, como o time quis pressionar na área adversária. É a cultura que o Santos exige. Um time que joga pra frente, com o olho no gol rival e sempre jogando com vontade para ganhar. Não temos muito tempo para treinar. Não é desculpa, é realidade", analisou.

Caixinha foi anunciado no final de dezembro. Até o momento, são nove compromissos, com dois triunfos, três empates e quatro derrotas, além de 11 gols marcados e 13 sofridos.

O Santos está em terceiro do Grupo B do Estadual, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

O Alvinegro Praiano entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).