Brasil x Argentina: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Sul-Americano sub-20

Pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, o Brasil enfrenta a Argentina nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela. O primeiro confronto entre as equipes pela competição ficou marcado pela goleada por 6 a 0 aplicada pelos argentinos.

Ambas as Seleções já estão classificadas para o Mundial e apenas disputam entre si para definir quem será o primeiro e segundo colocados do torneio.

ONDE ASSISTIR



O duelo será transmitido somente pelo canal Sportv.

POSIÇÔES NA TABELA



Brasil - 1º lugar - 9 pontos



Argentina - 2º lugar - 9 pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley



Técnico: Ramon Menezes

Argentina: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo



Técnico: Diego Placente