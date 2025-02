Seleção sub-20 supera cavadinha, busca empate com a Argentina e segue viva

Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (13), em confronto quente pela penúltima rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano sub-20. O resultado manteve o título em aberto para o último jogo. Quem vencesse hoje já garantiria a taça.

Os gols do duelo foram marcados por Echeverri, em pênalti de cavadinha pela Argentina, e Rayan, pelo Brasil. Com o empate, as equipes somam 10 pontos: o Brasil em primeiro e a Argentina em segundo — a seleção leva vantagem no saldo de gols.

Na estreia, o Brasil sofreu um 6 a 0 para a Argentina. O autor do gol da equipe argentina desta quinta anotou dois na goleada, na primeira rodada do Sul-Americano.

O duelo foi um típico Brasil x Argentina, recheado de confusões. O confronto foi paralisado em três oportunidades devido às brigas entre os rivais, com oito cartões amarelos no duelo.

Os próximos jogos das equipes, já classificadas ao Mundial, definirá o campeão: a seleção brasileira enfrentará o Chile, enquanto a Argentina recebe o Paraguai, os dois confrontos no próximo domingo (16). Os horários ainda não foram confirmados.

Como foi o jogo

Sem finalizar a gol, a seleção brasileira sofreu contra a equipe argentina e pouco acertou passes. O elenco comandado por Ramon Menezes não conseguiu criar oportunidades contra os rivais e acabou sendo pressionado defensivamente. A primeira etapa foi marcada por erros individuais da seleção brasileira e a chance convertida pela Argentina na penalidade, ao fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Argentina foi superior em parte do tempo, mas Rayan buscou o empate. A seleção brasileira conseguiu empatar após dificuldade na primeira etapa. O craque do elenco rival, Echeverri, saiu do duelo lesionado, e o Brasil conseguiu a recuperação no placar.

Gols e destaques

Echeverri fez ótima jogada, mas Longo defendeu. O goleiro da seleção evitou um golaço do capitão da Argentina, que entrou na grande área e chutou forte.

Pênalti e gol para a Argentina! Breno Bidon, camisa 8 da seleção, chegou atrasado e acabou cometendo falta dentro da área em Soler após falha de Igor Serrote. Na cobrança, Echeverri marcou de cavadinha no canto direito de Felipe Longo e abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa.

Rayan buscou o empate! O atacante do Brasil recebeu bom passe de Igor Serrote para chutar no contrapé do goleiro Martinet e igualar o placar, aos 33 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Brasil 1 x 1 Argentina

Competição: 4ª rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano sub-20

Local: Brígido Iriarte - Venezuela

Data e hora: 13 de fevereiro de 2025, às 22h (de Brasília)

Árbitro: Mathias de Armas

Assistentes: Augustin Berisso e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Jonhatan Fuentes (URU)

Gols: Echeverri, aos 40'/1ºT, Rayan, aos 33'/2ºT

Amarelos: Iago, Hidalgo, Wesley, Leandrinho, Igor Serrote, Soler, Delgado, Pedro Henrique

Brasil: Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair e Leandrinho; Gabriel Moscardo e Breno Bidon; Rayan (Arthur), Wesley (Deivid Washington) e Gustavo Prado (Alisson); Pedro Henrique. Técnico: Ramon Menezes

Argentina: Martinet; Gorosito (Andino), Giménez, Ramírez e Soler; Acuña (Mariano Gerez) e Delgado; Carrizo (Pierani), Echeverri (Mastantuono) e Subiabre (Woiski); Hidalgo. Técnico: Diego Placente