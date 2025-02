Bracks confia em chegada de Rony ao Atlético-MG e vê troca com o Palmeiras próxima

Nesta quarta-feira, após a vitória do Atlético-MG sobre o Itabirito, Paulo Bracks, CSO (Chief Sports Officer) do Galo, afirmou que a contratação do atacante Rony junto ao Palmeiras está próxima de ser concretizada e que ambos os clubes também negociam a troca, por empréstimo, do zagueiro Bruno Fuchs pelo lateral esquerdo Caio Paulista.

"Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta. Tivemos um acordo com o jogador. Hoje (quarta) iniciamos a troca de minutas. Estamos felizes de estarmos próximos dessa contratação. É uma contratação de impacto", declarou.

Na última terça, Rony e seu estafe comunicaram o Palmeiras de que haviam aceitado a oferta do Galo e, inclusive, pediram para que o atleta fosse dispensado do treino da manhã desta quarta-feira para dar andamento à negociação.

Contudo, apesar de Palmeiras e Atlético-MG terem iniciado a troca de contratos para concluir a transferência pela manhã, o Verdão ainda não tinha o documento do time mineiro em mãos e, então, não concordou em liberá-lo das atividades.

"Acompanhei pela imprensa o possível acerto com outro clube. Em nenhum momento questionamos o desfecho dessa negociação. Estávamos tranquilos. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação e para mim hoje. Ainda não é jogador do Atlético, falta exame médico e assinatura de contrato", continuou.

No início da tarde desta quarta-feira, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Verdão tomou ciência, por meio da imprensa, que Rony teria acertado um contrato de quatro anos com o Vasco. E só depois que o empresário do atleta avisou o Palmeiras sobre o interesse do Cruzmaltino no jogador. Após acordo entre Rony e Atlético-MG, o Palmeiras deu sua palavra ao clube de Belo Horizonte e decidiu não voltar atrás.

O CSO também afirmou que o Galo está próximo de concluir mais um negócio com o Alviverde: "Estamos próximos de concluir o empréstimo do Bruno Fuchs, que tiramos da relação hoje, e a vinda do Caio Paulista", finalizou.

Contratado em 2023, Bruno Fuchs acumula 68 partidas pelo Atlético-MG, com dois gols marcados e duas assistências. No entanto, o zagueiro ainda não entrou em campo na atual temporada. De outro lado, Caio Paulista chegou ao Palmeiras em 2024, com 41 jogos e três passes para gol registrados. Na atual temporada, o lateral esquerdo entrou em campo em apenas duas oportunidades.