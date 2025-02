Botafogo é o time mais derrotas e gols sofridos em 2025 entre todos da Série A

Nesta quarta-feira, o Botafogo perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Ainda sem engrenar na temporada, o Glorioso é a equipe da Série A com mais derrotas e gols sofridos em 2025.

Em dez partidas disputadas no ano, o Botafogo soma quatro vitórias e seis derrotas, com apenas 40% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, o Alvinegro marcou 11 gols e sofreu 13, além de sair de campo sem ser vazado em apenas três oportunidades.

Nos primeiros cinco jogos da temporada, o Botafogo utilizou um time alternativo, composto principalmente por jogadores das categorias de base. Nesse período, foram três derrotas e duas vitórias. Após o retorno dos principais jogadores, o clube tem o mesmo retrospecto.

Além disso, o Botafogo foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, no último dia 2. O Glorioso foi superado pelo Flamengo, por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém.

? O Botafogo é a equipe da Série A com mais derrotas e mais gols sofridos na temporada 2025. ???? ?? 10 jogos

? 4 vitórias

?? 0 empates

? 6 derrotas

? 40.0% aproveitamento

? 11 gols?

? 13 gols sofridos

? 3/10 jogos sem sofrer gol pic.twitter.com/NnxLlpz2MT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 13, 2025

Com o resultado desta quarta-feira, o Botafogo caiu para a 8ª posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos conquistados, apenas um atrás do Sampaio Corrêa-RJ, 4º colocado, primeiro time dentro da zona de classificação para as semifinais.

Após a derrota, o Glorioso, que estava sendo treinado por Carlos Leiria desde a saída de Artur Jorge, anunciou o retorno de Cláudio Caçapa para o cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional vai comandar a equipe nos próximos dias, enquanto o novo treinador ainda não chega.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça. Em seguida, o Glorioso viaja para encarar o Racing-ARG, na próxima quinta-feira, às 21h30, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, no Estádio El Cilindro.