Botafogo anuncia volta de Cláudio Caçapa como auxiliar técnico permanente

Na madrugada desta quinta-feira, o Botafogo anunciou o retorno de Cláudio Caçapa para o cargo de auxiliar técnico permanente da equipe. A decisão aconteceu depois da derrota para o Flamengo, por 1 a 0, pelo jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Sem treinador desde a saída de Artur Jorge no começo do ano, o Botafogo estava sendo comandado por Carlos Leiria. Ao todo, foram dez jogos, com quatro vitórias e seis derrotas. Agora, o profissional voltará ao sub-20 do Glorioso, enquanto Cláudio Caçapa vai treinar a equipe principal até a chegada do novo técnico.

Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo. Com reconhecida passagem recente no Glorioso, Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador. Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a...

Durante sua primeira passagem pelo Botafogo, Cláudio Caçapa assumiu o comando interino da equipe, após a saída do treinador Luís Castro, em julho de 2023, e teve 100% de aproveitamento. Em quatro jogos, o Alvinegro venceu Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, além do Patronato, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Caçapa entregou o cargo para Bruno Lage com o Botafogo na liderança do Brasileirão e 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Em seguida, assumiu o comando do Molenbeek, da Bélgica, clube da empresa de John Textor. No entanto, Cláudio Caçapa não repetiu o desempenho e foi demitido em fevereiro de 2024, com 14 derrotas, sete empates e sete vitórias, em 28 jogos. Desde então, o profissional estava livre no mercado.

Nesta quarta-feira, com a derrota para o Flamengo, o Botafogo caiu para a 8ª posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos, um atrás do Sampaio Corrêa-RJ, primeiro time dentro da zona de classificação para as semifinais da competição.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.