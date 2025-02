Barcelona cumpre promessa e renova novamente com Cubarsí, até 2029 e multa de R$ 3 bilhões

Há nove meses, o Barcelona anunciou a ampliação do vínculo do jovem zagueiro Cubarsí até 2027, sob a promessa que faria um novo contrato quando o jogador completasse 18 anos. Ele chegou à maioridade no fim de janeiro e nesta quinta-feira assinou o novo vínculo, até junho de 2029 com manutenção da multa astronômica de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões).

"O Barcelona anuncia um acordo para estender o contrato de Pau Cubarsí até 2029. O zagueiro blaugrana assinou hoje ao meio-dia o seu novo contrato ao lado do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, do primeiro vice-presidente Rafa Yuste e do diretor de futebol do clube, Anderson Luis de Souza "Deco", informou o clube catalão.

Cubarsí apareceu sorridente exibindo uma camisa com 2029 às costas e não escondeu sua satisfação com o reconhecimento que vem recebendo do Barcelona. "Estou muito feliz por renovar com o clube da minha vida, o clube que me deu tudo", disse, em mensagem envida à torcida, o zagueiro.

O clube também não poupa elogios à revelação. "13 meses desde a estreia. A extensão do contrato do catalão mostra mais uma vez que o clube está empenhado em continuar a promover os jovens talentos que saem de La Masia. Recentemente completando 18 anos, ele também já disputou 60 partidas pelo time titular. Tudo isso aconteceu pouco mais de um ano desde a partida da Copa do Rei contra o Unionistas, naquela noite fria de 18 de janeiro em Salamanca, em 2024", continuou o nota do clube.

Peça vital no esquema do técnico Hansy Flick, Cubarsí é tratado como diferencial, apenas de jogar na linha defensiva. "Ficou claro que Cubarsí era um jogador especial a partir daquele momento. Além de ser um zagueiro resoluto, que domina o território, ele lê muito bem o jogo e consegue fazer passes de quebra de linha dignos dos melhores meio-campistas. Cubarsí é 100% Barça e deverá permanecer assim por muitos anos mais."