Auxiliar de Abel vê rivais pressionados, explica Estêvão fora e elogia Rony

Do UOL, em São Paulo (SP)

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que comandou o Palmeiras na vitória contra a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13), afirmou que o Alviverde não é o único pressionado na busca pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista: na opinião do português, os rivais que estão na frente no Grupo D também sofrerão com isso.

O que ele disse

Uma coisa era clara: se não ganhássemos hoje estávamos quase fora. Todos nós temos noção disso, não vale a pena esconder. Se não tivéssemos um bom desempenho e resultado, mesmo que ganhássemos domingo ia ser impossível. Vamos continuar a presta atenção nos nossos concorrentes, tem jogos difíceis, a pressão não aumenta só para nós, é preciso saber andar na frente, uma coisa é ser outsider e a outra é assumir que precisa ganhar. Queremos essa pressão extra nos nossos adversários. João Martins, após a vitória do Palmeiras contra a Inter de Limeira.

O resultado faz o Palmeiras respirar na busca pela classificação para a próxima fase. Com o triunfo, o Alviverde foi a 16 pontos, ainda em terceiro no Grupo D. O líder São Bernardo tem 19, a vice Ponte Preta tem 18, e o Velo Clube é o quarto com 5.

João Martins foi quem comandou o Palmeiras por que Abel Ferreira levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Água Santa e cumpriu suspensão.

O técnico português voltará à lateral do campo no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Veja outras falas de João Martins

Estêvão começando no banco de reservas: "O Estêvão passou mal a noite. Chegou um pouco febril hoje de manhã no CT. Nós durante o dia tentamos que ele se sentisse melhor possível e só conseguimos energia para 30 minutos. Não quisemos arriscar nada porque ele não estaria 100%. Usamos o máximo que ele poderia ter".

Avaliação da vitória contra a Inter de Limeira: "Estivemos bem dinâmicos, intensos. Nos defendemos bem. Conseguimos nos impor, apesar de depois do 30 minutos do 2º tempo tivemos umas chances para sair com maior qualidade. O campo ficou mais pesado e não conseguimos fazer o terceiro gol antes".

Saída de Rony do Palmeiras: "Queremos agradecer pelo profissionalismo do Rony. Por tudo que ele deu pelos anos neste clube, por tudo que nos ajudou a ganhar, todo rendimento esportivo e todo compromisso que teve até o último dia. Ele sempre foi um profissional máximo todos os dias. É diferente quando sentimos um jogador que está a sentir 10%, que não sabe se vai sair, ficar, depois voltou. Não é fácil digerir essas emoções, mas o comportamento dele sempre foi muito bom. Nunca prejudicou, sempre ajudou na gestão".

Busca pelo tetra do Paulistão: "Temos essa ambição. Sabemos que não dependemos só de nós, podemos ganhar os 3 jogos e mesmo assim ficar fora. Vamos dar o nosso melhor, tentar fazer nossa parte, três vitórias. Temos que correr atrás sabendo que precisamos da ajuda dos outros. Vamos tentar ganhar os três pontos no domingo der por onde der".

Estreia de Emiliano Martínez: "Estreia positiva. O adversário iniciou com dois volantes e lhe deu um pouquinho mais de espaço. Ele não jogava há muito tempo, 8 de dezembro. Depois eles mudaram para três volantes e teve mais pressão precisou de ajuda com Ríos e Veiga. Bom posicionamento sem bola, ganhou os duelos dele, equilibrado, sabíamos que a energia não ia dar para os 90 minutos, mas enquanto esteve em campo teve um rendimento muito positivo e dentro dos que nós esperávamos dele".