Athletico-PR continua reformulando time para Série B e anuncia zagueiro 'europeu' do Fortaleza

O Athletico-PR quer apagar rápido o vexame do rebaixamento no Brasileirão no ano do centenário e está trocando todo o time para 2025. A meta da diretoria é que os torcedores esqueçam dos jogadores que participação da maior vergonha da história do clube. Nesta quinta-feira, um dia após anunciar o experiente meia Patrick, foi a vez do zagueiro Tobias Figueiredo ser anunciado.

"Tobias Figueiredo é o novo reforço para o setor defensivo do Rubro-Negro. O zagueiro europeu, de 31 anos, assinou contrato de empréstimo com o Furacão até o final de 2025", anunciou o clube, frisando que o atleta nasceu na Alemanha.

O reforço chegou falando em acesso à elite nacional e mostrou-se pronto para assumir a camisa 4. "Agora, é olhar para o futuro e voltar a colocar o clube onde ele merece estar, que é na Primeira Divisão", destacou Tobias.

Apesar de ter sido emprestado pelo Fortaleza, Tobias Figueiredo não estava defendendo o clube do Nordeste na temporada passada. Ele jogou pelo Criciúma, e também amargou a dor do rebaixamento no Brasileirão. Mas chegou com discruso otimista na nova casa e destacando suas virtudes.

"Sou um cara que trabalha diariamente. Tenho muito foco, muita determinação e muita ambição. A torcida pode esperar muito trabalho e muita vontade de vencer", completou o reforço, que nasceu em Munique, na Alemanha, mas passou a infância em Portugal, país de seus pais. Ele fez a carreira no Sporting. Antes de chegar ao Brasil, ele passou cinco temporadas no Nottingham Forest, com mais de 100 partidas disputadas, e uma no Hull City, ambos na Inglaterra.

"Todos os jogadores sonham em ir para lá, jogar na Inglaterra. E foi uma experiência única. Era um desejo meu e tive a oportunidade de jogar lá. Desfrutei bastante", explicou, garantindo que a experiência adquirida pode ser útil no Athletico.

"O início (no País) foi um pouco difícil. Cheguei no meio da temporada (no Fortaleza). Foi difícil se adaptar ao calor. Na Inglaterra, era frio e chuva. Mas, passado o tempo, eu me adaptei. No ano passado, já fiz uma temporada completa. Agora, estou mais bem adaptado ao futebol no Brasil."