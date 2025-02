Athletico-PR anuncia contratação por empréstimo de Tobias Figueiredo, do Fortaleza

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro português Tobias Figueiredo, do Fortaleza. O jogador de 31 anos assinou vínculo com o Furacão até o final de 2025.

O zagueiro, que defendeu o Criciúma na última temporada, é mais um reforço da equipe paranaense, que busca em 2025 retornar à elite do futebol brasileiro. Além dele, o clube também anunciou outros 13 atletas.

Nascido na Alemanha e filho de pais portugueses, o zagueiro Tobias Figueiredo assinou contrato de empréstimo até o final da temporada. Seja bem-vindo ao Furacão!

"Agora, é olhar para o futuro e voltar a colocar o clube onde ele merece estar, que é na Primeira Divisão. Sou um cara que trabalha diariamente. Tenho muito foco, muita determinação e muita ambição. A torcida pode esperar muito trabalho e muita vontade de vencer", disse Tobias, em nota divulgada pelo clube.

Figueiredo iniciou a carreira no Sporting, de Portugal, em 2012. O zagueiro defendeu outros clubes portugueses e também passou pelo futebol inglês, onde jogou no Nottingham Forest e no Hull City.

Em 2023, o português foi contratado pelo Fortaleza e iniciou sua passagem pelo futebol brasileiro. Com a camisa do Leão do Pici, o defensor não ganhou espaço e fez apenas quatro partidas. Ele foi emprestado ao Criciúma no ano passado, clube pelo qual disputou 29 jogos e marcou dois gols.