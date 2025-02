Arsenal confirma que Havertz está de fora da temporada

Nesta quinta-feira, o Arsenal confirmou a lesão do atacante alemão Kai Havertz. Em seu site oficial, a equipe inglesa comunicou que o atleta machucou a coxa durante um treino da equipe em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O jogador não volta nesta temporada e terá de passar por cirurgia. Os Gunners esperam seu retorno a partir de julho, na próxima pré-temporada.

A medical update on Kai Havertz. ? Arsenal (@Arsenal) February 13, 2025

Com a lesão, o Arsenal tem quatro contusões no setor ofensivo. Além de Havertz, Gabriel Jesus rompeu os ligamentos do joelho, Saka e Martinelli machucaram a coxa. Os quatro jogadores indisponíveis são os quatro maiores artilheiros dos Gunners na temporada, responsáveis por 38 tentos dos 75 gols marcados.

Havertz se junta a Gabriel Jesus, como jogadores que não retornam essa temporada. Saka é previsto para voltar em março, enquanto Gabriel Martinelli não tem data prevista para voltar aos gramados.

A postura do Arsenal na última janela de transferência foi não contratar nenhum atacante, para focar em uma grande compra ao final da temporada. Porém, a equipe inglesa só conta com Trossard e Sterling no setor ofensivo e Mikel Arteta deve utilizar peças da base neste período.

Apesar de eliminado na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal compete pela Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês. No torneio continental, os Gunners se classificaram diretamente às oitavas de final, em terceiro lugar. Na liga nacional, o clube ocupa a segunda posição, com 50 pontos, sete atrás do líder Liverpool.