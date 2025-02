Arnaldo defende permanência de Zubeldía no SPFC: 'Histeria absurda'

A demissão de Zubeldía não deveria nem estar em debate no meio do Campeonato Paulista, afirmou Arnaldo Ribeiro na Live do Clube, nesta quinta (13).

Para o comentarista, o assunto só deveria vir à tona após a participação do São Paulo na competição estadual - se tudo desse errado.

Não existe essa discussão [sobre a demissão do Zubeldía] pelo menos até o fim do Paulista. [...] O São Paulo já está classificado para a próxima fase. O Palmeiras e o Santos não estão, por exemplo. Quando acabar o campeonato, se nada der certo, podemos rediscutir a situação. Existe uma histeria no ar, mas é absurda e reflete a falta de caminho claro do clube nos últimos anos.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo: Guardiola e Klopp teriam dificuldade com elenco do São Paulo

Nem os melhores técnicos do mundo teriam vida fácil no São Paulo com o atual elenco tricolor, opinou Arnaldo Ribeiro, na Live do Clube.

O São Paulo não tem dinheiro, não tem jogador, não tem poder de investimento. O elenco do São Paulo é só o time reserva do São Paulo hoje e o time reserva do ano passado - para fazer o rodízio. Pode pegar Pep Guardiola, Klopp, etc. e vão ter dificuldade com o elenco do São Paulo. É um time titular interessante, com falhas, e velho [...] e um banco de reservas fraco, com garotos que não estão prontos.

Arnaldo Ribeiro

