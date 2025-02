Apesar da goleada do Bahia, Rogério Ceni diz que a equipe ainda pode melhorar

O Bahia goleou o América-RN, nesta quarta-feira, por 5 a 1, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho e destacou pontos onde a equipe ainda pode melhorar.

"Eu acho que nós temos que melhorar com o passar do tempo, até a parte física vai melhorar cada vez mais. É uma margem constante para a melhora, nós temos que melhorar. Fizemos quatro a zero e continuamos com iniciativa para fazer mais gols. No segundo tempo, foi cansando um pouco, as trocas também desorganizam um pouco. Mas como um todo, foi um bom jogo", disse Rogério Ceni.

?? Liderança isolada! Esquadrão bate América-RN por 5 a 1 e segue no topo do grupo da Copa do Nordeste. Lucho Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (2) e Everaldo marcaram os gols do Tricolor. Nossa próxima partida será sábado, contra o Barcelona, pelo Baianão. #BBMP #BahiaDasArtes pic.twitter.com/nCLHdKeFZp ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 12, 2025

Essa foi a segunda goleada seguida do Bahia, depois de vencer o Colo Colo-BA, no último domingo, por 6 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Com a vitória desta quarta-feira, o Tricolor baiano segue na liderança do grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos.

"Sei da fragilidade dos adversários até agora. Jogam muito mais para se defender. Mas também temos que dar o mérito. Não é fácil fazer cinco gols em nenhum jogo. O principal é que estamos conseguindo recuperar rápido a bola, sem oferecer muitas oportunidades, mas sempre tem margem para crescimento", acrescentou.

O Bahia volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, pela oitava rodada do Campeonato Baiano, no Barradão. Em seguida, a equipe do técnico Rogério Ceni visita o The Strongest, da Bolívia, na próxima terça-feira, às 21h30, pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores.

"Vamos mandar o melhor Bahia possível para tentar vencer o jogo, como a gente sempre faz. Vamos analisar os dados físicos e tentar achar um equilíbrio. O objetivo é sempre tentar vencer os jogos e buscar logo a classificação para não precisar depender da última rodada", projetou Rogério Ceni.