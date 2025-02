Super Mundial: Abel vira assunto em rival do Palmeiras e recebe até corneta

O treinador português Abel Ferreira vem sendo comentado no Porto, adversário do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da Fifa.

Assunto Abel Ferreira

O sucesso do técnico palmeirense foi celebrado pelo goleiro Diogo Costa. O capitão do adversário do Alviverde no Grupo A disse que o trabalho vitorioso de Abel no Brasil mostra o valor do futebol português.

No entanto, ele destacou que o Porto não vai aliviar para o compatriota: "Vamos querer ganhar". Os times se enfrentam na primeira rodada da chave, na noite de 15 de junho, no Metlife Stadium. O grupo conta ainda com Al Ahly e Inter Miami.

Como português, é muito satisfatório ver um técnico português no Brasil, no Palmeiras, ter tanto sucesso. Diz muito sobre nosso valor. É um desafio, queremos saber como derrotá-los e ter essa curiosidade de saber tanta qualidade que existe nessa equipe. Sei que é português, mas ali não haverá favoritismo, vamos querer ganhar.

Diogo Costa, goleiro do Porto, sobre Abel

Abel também virou assunto com o ex-zagueiro Pepe e até ganhou uma "provocação". O ídolo do Porto brincou que o hoje treinador não tinha muita técnica durante a carreira como lateral. Os dois se enfrentaram oito vezes em Portugal, com retrospecto equilibrado: três vitórias para Abel, duas para Pepe, e três empates.

É sempre importante a gente defrontar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel [Ferreira], como treinador. Certeza que vai ser um orgulho tremendo, tanto para o Porto como para o Abel também, de disputar um jogo contra uma equipe portuguesa", afirmou Pepe em entrevista à Fifa.

Pepe, ex-zagueiro do Porto, sobre Abel

Quanto ao Abel jogador, lembro-me dele, um lateral-direito. Não era muito... Não tinha muita técnica (risos). Era um jogador de muito trabalho, de ocupar bem o espaço, lia muito bem o jogo e, por isso, as suas equipes têm essa sua identidade também, do que eu acho que ele foi como jogador.

Abel Ferreira revê o Porto após seis anos e ainda não venceu o clube adversário como treinador. Ele enfrentou o time seis vezes entre 2017 e 2019, quando esteve à frente do Braga, e teve cinco derrotas e um empate.