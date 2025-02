Zagueira vê elenco fortalecido para 2025 e projeta "temporada vitoriosa" no feminino do Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras está se preparando para a temporada de 2025. A zagueira Pati Maldaner, campeã paulista pelo clube no último ano projetou uma "temporada vitoriosa" com um elenco, que em sua visão está fortalecido a manutenção de atletas e chegadas de outras.

"Espero que seja uma temporada vitoriosa. Teremos três campeonatos pra disputar e vamos em busca desses títulos. Com o elenco mantido do último ano e os reforços que chegaram, sei que temos condições de fazer jogos de alto nível durante toda a temporada e buscar coisas grandiosas", disse.

Para a temporada, as Palestrinas contaram com 25 renovações no elenco. Trata-se das goleiras Amanda, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena; das zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana; da lateral Fe Palermo; sas meias Andressinha, Brena Carolina, Diany Martins, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Joselyn Espinales, Lais Estevam, Yoreli Rincón e das atacantes Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Dudinha, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss.

POV: você está em um treino das Palestrinas ? pic.twitter.com/OPWATJXMCf ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) February 11, 2025

Quem também teve o vínculo estendido foi a técnica Camilla Orlando, que ganhou sete novas peças. Chegaram ao Verdão a zagueira Carla Tays, a lateral-direita e atacante Rhay Coutinho e as meias Ana Júlia, Ana Flávia, Clarinha e Laís Melo.

"Temos para este ano um time mais entrosado, e com mais tempo nessa pré-temporada podemos aperfeiçoar ainda mais nosso estilo de jogo, e ter esse tempo pra poder trabalhar todos os aspectos do nosso jogo é importante para o nosso desenvolvimento como equipe e individualmente, também. Estamos usufruindo de cada treino para poder apresentar nossa melhor versão com nosso melhor futebol", declarou.

Pati Maldaner vai para sua segunda temporada com o Palmeiras. No último ano, a zagueira disputou 31 jogos e conquistou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians.

As Palestrinas se reapresentaram no dia 19 de janeiro e desde então seguem a programação de preparação para a temporada. Neste ano, o time feminino do Verdão disputa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e Copa do Brasil.