Wild vence Baez e garante vaga nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires

O brasileiro Thiago Wild garantiu vaga nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, nesta quarta-feira, ao vencer o argentino Sebastian Baez, número 31 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h29 de jogo.

O próximo adversário de Wild no torneio será o sérvio Laslo Djere, número 112 do ranking mundial, que venceu o chileno Alejandro Tabilo, 27º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/6 (7/2).

"Sabia que ia ser um jogo muito duro, nos conhecemos muito bem. Ele é um cara que está muito tempo entre os 30 melhores do mundo, tem muitas qualidades, não desiste nunca. Por mais que eu estivesse na frente, o jogo ia ser duro e basicamente foi o que aconteceu. Mas consegui me manter firme mentalmente e seguir com o padrão de jogo", disse Wild, de 24 anos, 77º do ranking mundial.

"Já estava me sentindo melhor depois da primeira vitória, e estou me sentindo com muito mais ordem de jogo. Hoje eu acho que isso foi fundamental para sair com a vitória. Também foi muito importante apesar de estar na Argentina, ter vários brasileiros aqui hoje. Torcida brasileira é especial sempre faz barulho e ajuda bastante", completou o brasileiro.

O primeiro set foi de domínio total do paranaense, que só precisou de uma chance para quebrar o saque do adversário. Na segunda parcial foi muito mais disputada e Baez chegou a abrir 3 a 0. Wild se recuperou e buscou o empate. O argentino teve nova chance de quebra, mas o brasileiro teve grande poder de reação, se livrou de um 0/40 e ganhou o jogo.