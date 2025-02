Vojvoda analisa segunda derrota seguida do Fortaleza e comenta estreia de dupla

O Fortaleza amargou sua segunda derrota seguida na temporada nesta terça-feira, ao perder para o Altos, por 2 a 1, em Teresina-PI, pela Copa do Nordeste. O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho da equipe e criticou o gramado do estádio Albertão, palco do confronto.

Após um primeiro tempo sem gols, o Leão do Pici abriu o placar no início da etapa final, com Zé Welison. Todavia, a equipe viu o Altos virar o jogo e sair de campo com os três pontos.

"Saldo negativo. Perdemos os últimos dois jogos que jogamos. Um campo difícil, a bola não rolava como nós queríamos. Não nos adaptamos bem isso. Fizemos um bom gol, começamos bem o segundo tempo. Mas cometemos dois erros. Foi difícil depois empatar ou ganhar o jogo. Tivemos perto de alcançar o empate, mas continuar trabalhando e acreditar como sempre em nossos jogadores. É um momento difícil, mas não é a primeira vez que acontece e vamos sair deste momento", disse Vojvoda, em coletiva após o jogo.

O técnico argentino promoveu na partida a estreia da dupla de zaga David Luiz e Gastón Ávila. Ele falou sobre o primeiro jogo dos defensores.

"É difícil de analisar coisas positivas depois de perder, mas sempre há. Houveram jogadores que jogaram seu primeiro jogo. Seus rendimentos foram de aceitável a bom", comentou.

"Podemos contar com cada jogador que incorporamos. Hoje foi a estreia de dois jogadores, e confiamos muito neles como em cada um dos componentes do nosso elenco", finalizou.

O Fortaleza ocupa a segunda posição do Grupo A da Copa do Nordeste, com seis pontos em três jogos disputados. O Tricolor terá uma semana de descanso até o próximo jogo pela competição, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe cearense recebe o líder da chave Vitória, no Castelão.