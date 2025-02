Alvo do Palmeiras, Vitor Roque ganha concorrência e vira reserva no Betis

O Palmeiras tenta a contratação de Vitor Roque, e o momento do centroavante no Real Betis pode ajudar o clube paulista. Após bom início de temporada, o atacante brasileiro ganhou concorrência e iniciou as duas últimas partidas no banco de reservas.

O que aconteceu

O Betis aumentou a concorrência ao contratar o centroavante Cucho Hernández por 13 milhões de euros (R$ 77,6 milhões). O time espanhol ainda trouxe o brasileiro Antony por empréstimo junto ao Manchester United.

O time já contava com três "camisas 9": Vitor Roque, Cédric Bakambu e Chimmy Ávila. Roque chegou no meio do ano passado e está emprestado pelo Barcelona até junho de 2025.

Diante da concorrência, o brasileiro perdeu espaço e iniciou os dois últimos jogos do Betis no banco de reservas, sendo chamado no decorrer do segundo tempo. Tanto contra o Athletic Bilbao quanto contra o Celta de Vigo, o técnico Manuel Pellegrini montou o ataque com Jesús Rodrígues, Antony e Bakambu.

Além disso, a chegada de Hernández pode "frear" um possível interesse do Betis em comprar Vitor Roque. Isso porque o time teria que desembolsar cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 mi) por 80% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato com o Barcelona até 2031.

Do outro lado, o Palmeiras tem "oferta pronta" por Vitor Roque e aguarda posicionamento do Bétis. Segundo André Hernán, colunista do UOL, o Alviverde está com "o e-mail pronto" e espera apenas os clube espanhol avisar para o Barcelona que não utilizará o atacante.

O clube paulista tem até 28 de fevereiro (sexta-feira) para oficializar a contratação, senão precisará esperar até o meio do ano. A janela de transferências brasileira termina no fim deste mês.

O melhor centroavante do Betis

Vitor Roque é "camisa 9" do Betis com mais jogos na temporada. O brasileiro disputou 30 partidas, sendo 14 delas como titular. Bakambu tem 23 jogos, com 11 deles iniciando e Ávila foi titular em nove dos 24 jogos que disputou. Hernández ainda não estreou.

O brasileiro também é o integrante do quarteto com mais gols, mas não marca há cerca de um mês. Vitor Roque possui sete tentos na atual temporada — além de duas assistências — e balançou as redes pela última vez na eliminação para o Barcelona pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O camisa 8 aguarda nova oportunidade nesta quinta-feira (13), contra o Gent, da Bélgica. A partida pela ida dos playoffs da Conference League está marcada para às 17h (de Brasília).