Das provocações ao prêmio: a noite hostil de Vini Jr na casa do algoz Rodri

Vini Jr. viveu uma noite hostil de Champions na última terça-feira (11). O brasileiro foi provocado, viu a torcida do City fazer a festa — e Rodri também —, mas saiu sorrindo com a virada do Real e o prêmio de melhor do jogo.

Como foi o dia de Vini Jr?

Torcida do City anunciou provocação. A 1894 Manchester, organizada do clube inglês, anunciou que exibiria um bandeirão com uma foto de Rodri beijando a Bola de Ouro — o espanhol superou Vini Jr. na votação feita por jornalistas e que gerou polêmica. Depois, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best.

City entrou na onda. Na chegada do Real ao Etihad Stadium, o Manchester City publicou uma foto de Vini Jr. a caminho do vestiário. Nela, o brasileiro aparece passando ao lado de uma foto de Rodri beijando a Bola de Ouro. A publicação foi apagada minutos depois.

Manchester City postou essa foto em provocação a Vini Jr e depois apagou pic.twitter.com/UVmJg0iaGd — HTE Sports (@HTE__Sports) February 11, 2025

Provocação cumprida. A torcida do Manchester City exibiu o bandeirão prometido no momento da entrada das equipes em campo. A frase "Stop crying your heart out" ("Pare de chorar com todo o seu coração", em livre tradução do inglês) apareceu ao lado da foto de Rodri no adereço.

Torcida do City exibe faixa de Rodri com Bola de Ouro antes de jogo contra o Real Madrid na Champions Imagem: Reprodução

Rodri gostou. O meio-campista espanhol, que se recupera de grave lesão no joelho, foi ao Etihad Stadium e foi flagrado tirando fotos do bandeirão.

Vaias do início ao fim. Além da bandeira, os torcedores do Manchester City vaiaram Vini Jr. em todas as vezes que o brasileiro teve a bola nos pés durante a partida.

Vini Jr. devolveu as provocações. No segundo tempo, o brasileiro perdeu uma dividida na beirada do campo e viu os torcedores festejarem. Ele riu e, depois, mostrou o escudo da Champions na camisa do Real, mostrando os 15 títulos conquistados pelo clube na competição.

Vini Jr. durante Manchester City x Real Madrid pela Champions League Imagem: Oli Scarff/AFP

Participação direta na virada. Vini Jr. participou diretamente do segundo e do terceiro gol do Real Madrid. No tento de Brahim Díaz, o do empate por 2 a 2, o brasileiro finalizou firme para Ederson rebater nos pés do espanhol. Já no da virada, ele tentou cavar na saída do goleiro adversário, a bola ficou curta e sem direção, mas Bellingham completou para as redes.

Vini Jr. foi eleito craque do jogo. O brasileiro, além da assistência para Bellingham, deu ainda outros três passes para finalização de companheiros — quatro no total, líder no quesito —, acertou 75% dos passes e deu um chute na trave. Os dados são do Footstats.