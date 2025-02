Transmissão ao vivo de São Luiz x Internacional: veja onde assistir

São Luiz e Internacional se enfrentam hoje (12), às 22h (de Brasília), no 19 de Outubro, em Ijuí (RS), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Internacional lidera o Grupo B do Gauchão, com 14 pontos. Já o São Luiz amarga a lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos.

O Colorado soma três partidas sem derrotas e pode confirmar a classificação às semifinais. No último compromisso, empatou o clássico Gre-Nal em 1 a 1.

O São Luiz venceu apenas um dos sete jogos disputados. Na última partida, foi derrotado pelo Caxias por 1 a 0.

São Luiz x Internacional -- Campeonato Gaúcho