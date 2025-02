Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Itabirito pelo Mineiro: onde assistir

Atlético-MG e Itabirito entram em campo hoje (12), às 19h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 13 pontos. O Galo tem a mesma pontuação do Tombense, mas fica atrás no critério de número de vitórias.

Atlético soma três triunfos consecutivos, incluindo a vitória sobre o Cruzeiro no clássico. No último jogo, Hulk brilhou ao marcar os dois gols do time no triunfo por 2 a 0 diante do rival.

Já o Itabirito está em terceiro lugar no Grupo B, com oito pontos. A equipe comandada por Ricardo Drubscky chega embalada por duas vitórias seguidas, superando Pouso Alegre e Villa Nova.

Atlético-MG x Itabirito -- Campeonato Mineiro