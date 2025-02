Corinthians bate recorde de público da Arena em vitória sobre o Santos

Do UOL, em São Paulo

O clássico Corinthians x Santos, na noite desta quarta-feira (12), teve recorde de público na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu o confronto por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Os visitantes diminuíram com Guilherme.

O que aconteceu

A torcida do Timão lotou as arquibancadas da Arena com 47.695 pagantes, para uma renda de R$ 2.955.248,30.

Contando com os profissionais de imprensa, o estádio recebeu 48.169 pessoas. O público foi o maior já registrado em Itaquera desde sua inauguração, em 2014.

O duelo Memphis Depay x Neymar foi o grande atrativo da noite. O atacante holandês levou a melhor, com uma assistência, enquanto o brasileiro foi substituído no segundo tempo e passou em branco.

O recorde até esta noite era havia sido de 46.517 pagantes, no clássico Corinthians 2 x 1 São Paulo, pela Copa do Brasil de 2023.