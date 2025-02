Técnico celebra primeira participação do São Paulo na Supercopa feminina: "Uma honra"

Nesta quarta-feira, em um sorteio, a CBF definiu os confrontos da primeira fase da Supercopa feminina de 2025. Thiago Viana, treinador do São Paulo, celebrou a primeira participação da equipe na história da competição.

"É uma honra poder fazer parte dessa competição pela primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube. O grupo inteiro está muito feliz com essa oportunidade e empolgado pra buscar as vitórias e consequentemente o título", disse o treinador do São Paulo.

Na primeira fase (quartas de final), o São Paulo, por sua vez, tem o Sport como adversário e decide a vaga longe de seus domínios, em Recife. Grêmio x Corinthians, Bahia x Cruzeiro e Real Brasília x Flamengo fecham os confrontos.

"A vaga na Supercopa e a vaga na Libertadores, tendo sido vice-campeões brasileiros, são conquistas que vieram da evolução que tivemos nas duas últimas temporadas, fruto de muito trabalho e investimento para o crescimento do projeto. Apenas duas equipes no Brasil terão o calendário competitivo cheio neste ano, com 5 torneios. Ter o São Paulo como uma delas mostra que estamos no caminho certo", adicionou o coordenador técnico do Tricolor, Rodrigo Coelho.

Todos os confrontos serão eliminatórios, com classificação decidida em partidas únicas. Em caso de empate, a vaga será definida nas penalidades máximas. A partir das próximas fases, o time com melhor saldo de gols terá o mando de campo.

Além disso, o caminho até a final já está traçado. Na semifinal, prevista para o dia 12 de março, o vencedor de Grêmio x Corinthians duela contra quem avançar de Bahia x Cruzeiro. Do mesmo modo, o ganhador de Sport x São Paulo enfrenta o sobrevivente de Real Brasília x Flamengo. A final acontece no dia 16 do mesmo mês.