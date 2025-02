Tatiana Suarez mostra estrago no joelho após sofrer corte profundo no UFC 312

A derrota para Zhang Weili, na co-luta principal do UFC 312, pode não ter deixado marcas emocionais em Tatiana Suarez, mas físicas sim. Depois de sofrer um corte profundo no seu joelho direito durante a batalha contra a chinesa no sábado (8), a wrestler americana utilizou suas redes sociais para mostrar como ficou o local da lesão após a sutura do ferimento (veja abaixo ou clique aqui).

Na imagem compartilhada pela lutadora é possível ver que ela levou, pelo menos, oito pontos no joelho machucado. A lesão teria ocorrido ainda no início do segundo round, quando Tatiana buscava uma tentativa de queda contra Zhang. De acordo com a transmissão oficial do evento, o corte foi aberto no momento em que a wrestler americana se chocou com a grade do octógono ao tentar derrubar a campeã chinesa.

Fim da invencibilidade

A derrota de Tatiana Suarez para Zhang Weili no 'co-main event' do UFC 312 marcou o fim de sua invencibilidade no MMA profissional. Até o sábado, a lutadora americana ostentava um irretocável currículo de dez vitórias - sete delas pela via rápida - e nenhum revés na carreira. Agora, a segunda colocada no ranking peso-palha (52 kg) do Ultimate, terá que começar mais uma corrida para conseguir uma nova disputa pelo cinturão da categoria.

