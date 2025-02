Swiatek leva susto, vira diante de checa e reedita final com Rybakina nas quartas em Doha

Iga Swiatek não está acostumada a grandes sustos em começo de torneios no circuito mundial. Nesta quarta-feira, porém, o a polonesa número 2 do ranking teve enorme trabalho para superar a checa Linda Noskova pelas oitavas de final do WTA 100 de Doha. Após 2h33 de jogo, a favorita buscou a virada, parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 6/4.

Swiatek vinha de 24 sets vencidos em sequência em Doha, onde defende o tricampeonato, até ver a número 33 do mundo acabar com sua sequência perfeita. Em uma parcial sem quebras - a polonesa desperdiçou cinco break points - a definição veio em tie-break totalmente de Noskova.

A checa quebrou o serviço do Swiatek, permitiu o 1 a 1, mas depois mostrou soberania para emplacar seis pontos seguidos e abrir 1 a 0 com 7 a 1, deixando a favorita sob pressão.

Líder do ranking por muito tempo e acostumada com os jogos em Doha, a polonesa não se abateu e mostrou o motivo de ser tricampeã do WTA 1000. Co m duas quebras - sofreu uma - fechou o segundo set por 6 a 4 e repetiu a dose no set seguinte, garantindo a vaga no segundo match point.

REEDIÇÃO DA FINAL DE 2024

Nesta quinta-feira, Swiatek terá um confronto de peso, diante de Elena Rybakina, atualmente sétima do mundo e quinta favorita em Doha. A tenista do Casaquistão passou com mais tranquilidade por Rebecca Sramkova, da Eslováquia, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.

Será uma reedição da final de 2024, vencida pela polonesa, que tem desvantagem no confronto de sete jogos por 4 a 3. Swiatek prega total respeito à adversária e prevê um grande embate.

"Com certeza Elena é uma jogadora muito experiente. Uma que você precisa estar 100% contra se quiser vencer. Vou usar minha experiência e a última partida que jogamos. Não vai ser fácil, ao contrário, uma batalha difícil", previu Swiatek.

DEMAIS JOGOS

Em dia com vitória de muitas favoritas, a queda da italiana Jasmine Piolini foi a surpresa. Depois de estrear com grande vitória sobre a perigosa francesa Caroline Garcia, a quarta do mundo foi surpreendida por Jelena Ostapenko, da Letônia, com duplo 6/2, parando mas oitavas de final.

Ostapenko terá nas quartas a tunisiana Ons Jabeur, que passou pela norte-americana Sofia Kenin com 6/3 e 6/4. Outro duelo interessante será entre Jessica Pegula e Ekaterina Alexandrova. A norte-americana, cabeça 6, bateu a russa Daria Kasatkina nesta quarta com 6/3 e 7/5, enquanto a russa passou pela belga Elise Mertens com 6/4 e 6/2.

Por fim, a ucraniana Marta Kostyuk - superou a polonesa Magda Linette com 6/4 e 6/2 - desafia a norte-americana Amanda Anisimova, que se garantiu após 6/3 e 6/0 na canadense Leylah Fernandez.