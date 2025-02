"Se achasse que ia cair, teria saído": afirma Fernando Diniz sobre sua demissão do Fluminense

Nesta quarta-feira, Fernando Diniz afirmou que o Fluminense não seria rebaixado caso a direção do clube carioca tivesse optado por não demiti-lo na metade da última temporada. No momento em que o treinador foi desligado, o Tricolor se encontrava na lanterna do Campeonato Brasileiro.

"Acredito que não ia cair, senão tinha pedido para sair. Vou prejudicar o clube e cair? Foi uma conjunção de fatores. Ninguém tem uma resposta precisa. A gente ganhou a Libertadores, que era um evento descomunal para a história do clube, que mexeu com todos. Não é igual ganhar com o Fluminense, Flamengo, Palmeiras ou Botafogo. Todo mundo trabalha, mas precisávamos ter muito mais coisa. Não foi com ajuda de um poder econômico", declarou Diniz ao Charla Podcast.

Em junho de 2024, quando o time das Laranjeiras anuncio sua saída, Diniz havia vencido apenas um dos 11 primeiros jogos no Brasileirão, com três empates e sete derrotas. Como consequência, o Tricolor amargava a lanterna da competição, com seis pontos conquistados em 33 disputados.

Esta foi a segunda vez de Diniz à frente do Fluminense. A primeira passagem do técnico ocorreu entre janeiro e agosto de 2019. No total, o treinador comandou o Fluminense em 186 partidas e ergueu três troféus: Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca, todos em 2023.

O Fluminense volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Nova Iguaçu, no Maracanã, pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.