São Paulo x Velo Clube: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), o São Paulo recebe o Velo Clube, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, às 21h30 (de Brasília).

Líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 14 pontos, mesmo tendo um jogo a menos que o vice-líder, Novorizontino, o São Paulo pode até mesmo confirmar sua classificação para o mata-mata do torneio nesta quinta-feira. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste, terceiro colocado de sua chave, contra o São Bernardo.

Luciano, desfalque na última partida por suspensão, e Wendell, recém-chegado, trabalharam normalmente com os reservas no gramado e podem, inclusive, ser novidades para o jogo da próxima quinta-feira contra o Velo Clube. Na última segunda, dia do duelo com a Inter de Limeira, a dupla já havia trabalhado na academia do hotel, enquanto o restante do elenco estava concentrado.

Celebrando a icônica vitória de 2005 em Yokohama, o novo uniforme tricolor honra o passado e comemora o presente com referências à cultura japonesa. Por isso, ter a marca do nosso parceiro exclusivo "eFootballTM" nos novos números ganha um significado especial! O game de origem... pic.twitter.com/SZw1OHlxKs ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2025

Erick, por sua vez, outro desfalque contra a Inter de Limeira devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, realizou exercícios sob os cuidados dos fisioterapeutas nesta semana e segue fora.

Já o Velo Clube vive uma situação muito delicada dentro do Campeonato Paulista. O time de Rio Claro é o lanterna do Grupo D, com cinco pontos e saldo negativo de cinco gols. Desta maneira, a equipe busca livrar-se do rebaixamento, já que é o 15º da classificação geral e abre a zona da degola.

O lateral-direito Yuri Ferraz e o experiente zagueiro Marcelo Augusto desfalcam o Velo Clube devido ao acúmulo de cartões amarelos.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X VELO CLUBE

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF



Data: 12 de fevereiro de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitra: Marianna Nanni Batalha



Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Thiago Duarte Peixoto

SÃO PAULO: Rafael; Cedric Soares (Ferraresi), Alan Franco (Sabino), Ruan e Patryck; Bobadilla, Marcos Antonio e Matheus Alves; Ferreira, Ryan Franciso (Luciano) e André Silva



Técnico: Luis Zubeldía

VELO CLUBE: Pablo (Dalton); Rafael Ribeiro, Mancha, Júlio Vaz; Luan Sales, Pedro Favela, Léo Baiano, Sillas, Léo Campos, Jefferson Nem, Daniel Amorim



Técnico: Guilherme Alves