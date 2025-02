São Paulo vai precisar trocar o gramado após show de Shakira no Morumbis?

Do UOL, em São Paulo (SP)

A cantora Shakira se apresenta no Morumbis nesta quinta-feira (13) em show único. Depois do concerto, o São Paulo não pretende trocar o gramado do estádio, o que ocorreu recentemente na série de shows de Bruno Mars.

O que aconteceu

O gramado do Morumbis costuma suportar bem quando trata-se de uma única apresentação. O espaço já está coberto com proteções para poupar a grama de ser pisoteada.

A mesma proteção é colocada em séries de shows, mas o que mata o gramado é o tempo inteiramente coberto pelas placas. Sem sol e sem conseguir respirar, a grama acaba morrendo mesmo sem o impacto de ser pisoteada.

O Tricolor acredita que o gramado sofrerá alguns danos, sim, mas que não será necessária a troca. A ideia é fazer remendos nos locais mais afetados, como onde ficarão as torres de iluminação.

O clube vai utilizar a grama que fica ao redor das quatro linhas para fazer os retoques. As áreas possuem o mesmo tipo de grama celebration do espaço entre as quatro linhas e são cuidadas já para se tornarem uma espécie de viveiro reserva para eventuais reparos.

O São Paulo volta a jogar no estádio já no dia 19, quando recebe a Ponte Preta pelo Paulistão. Por causa do show, o Tricolor transferiu duas partidas para Brasília: contra Inter de Limeira e Velo Clube.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.