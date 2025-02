São Paulo: 'Torcida tem razão na gritaria contra Zubeldía', diz Casão

A torcida do São Paulo tem razão na gritaria contra as escolhas de Luis Zubeldía neste momento da temporada, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (12).

No caso da gritaria pelos pelos dois últimos jogos, acho que a torcida de São Paulo tem razão porque o São Paulo jogou muito mal e não conseguiu fazer um gol em dois jogos contra equipes que tinham um jogador a menos.

Casagrande

Na opinião do colunista, as críticas da torcida tricolor pela falta de espaço no time para a joia Ryan Francisco são justas.

Para Casão, Zubeldía errou feio com o craque da Copinha.

O Ryan Francisco precisa jogar mais, você tem que regar a plantinha senão ela não vai dar flor. Se ficar colocando pouquinho ou em roubada, o entusiasmo do garoto diminui.

O garoto foi melhor jogador da Copinha, artilheiro da Copinha, fez aqueles dois gols de cavadinha, aí entrou contra a Portuguesa e fez o gol da vitória e depois não entrou mais, entrou agora contra a Inter de Limeira. Erro grosseiro do Zubeldía em relação ao Ryan Francisco.

A gritaria pelos garotos e pela bola que está jogando, a torcida de São Paulo tem razão neste momento. Eu não estou falando que tem que ter gritaria pelo trabalho todo do Zubeldía, o trabalho é bom, mas nesses dois jogos, não fazer um gol num time com dez?

Casagrande

