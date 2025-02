São Paulo: Diretoria banca Zubeldía e entende oscilações como normais

Do UOL, em São Paulo (SP)

A temperatura subiu no São Paulo após a derrota para o Red Bull Bragantino e o empate com a Inter de Limeira, mas o técnico Luis Zubeldía não está ameaçado no cargo, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

A reportagem ouviu fontes da alta cúpula da diretoria são-paulina que garantem a permanência do técnico argentino. Zubeldía tem contrato com o Tricolor até o final da temporada.

A diretoria são-paulina entende as oscilações do time como algo normal neste início de temporada. O clube tenta se blindar de críticas vindas de redes sociais e imprensa.

A abordagem escolhida por Zubeldía de revezar entre os times titular e reserva também é levada em conta pela direção. O treinador tem focado em dosar as cargas de trabalho de todos os atletas para evitar lesões.

Zubeldía tem recebido críticas de parte da torcida pela pouca utilização da base, mas colocou Ryan Francisco e Lucas Ferreira na metade da segunda etapa no último jogo. O jovem centroavante vem sendo muito pedido pelas arquibancadas em todas as partidas.

Pesou contra o treinador também ficar com um jogador a mais durante todo o segundo tempo das duas últimas partidas e não conseguir balançar as redes. A equipe não conseguiu nem criar jogadas contra o Red Bull Bragantino, mas melhorou no quesito e criou chances claras contra a Inter de Limeira — que não foram convertidas.

