São Bernardo enfrenta Noroeste para se recuperar de derrota para o Corinthians

Na busca pela classificação no mesmo grupo do Palmeiras, o São Bernardo tenta se recuperar da derrota para o Corinthians por 2 a 0 diante do Noroeste, que já soma sete tropeços consecutivos. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 9ª rodada do Paulistão.

O São Bernardo é uma das sensações da competição e lidera o Grupo D com 16 pontos. A Ponte Preta vem logo atrás, com 15, seguida pelo Palmeiras, que soma 13. O time do ABC quer mostrar que a derrota para o Corinthians foi apenas um deslize na caminhada rumo à classificação.

Já o Noroeste ainda busca se adaptar à Série A1, mas essa compreensão pode estar chegando tarde. A equipe de Bauru venceu apenas na estreia, contra o Velo Clube, e tem sete pontos, ainda flertando com a zona de rebaixamento.

O retrospecto entre os times é curto. Em cinco confrontos, o Noroeste venceu dois, enquanto o São Bernardo levou a melhor em três. O último encontro entre eles foi em 2012.

Para a partida, o técnico Ricardo Catalá não poderá contar com o zagueiro Helder, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, há duas possibilidades: mudar o esquema tático, abandonando a linha de três zagueiros, ou escalar Pedro Carrerete como titular. A boa notícia é o retorno do lateral Rodrigo Ferreira, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Na ocasião, o atacante Hugo Sanches precisou ser improvisado na posição.

"É uma partida importante para o nosso futuro na competição. Temos adversários fortes no grupo e não podemos deixar de pontuar nesta altura do campeonato. Vamos dar tudo de nós para trazer a vitória para o nosso torcedor", afirmou o treinador.

Sem desfalques por suspensão, o Noroeste deve repetir a equipe que empatou com o Mirassol, buscando entrosamento e melhores resultados na reta final do torneio.

"Desde o início do campeonato, sabíamos que não teríamos vida fácil. A Série A1 é muito difícil, mas vamos nos entregar até o fim para conquistar bons resultados e retribuir o apoio da nossa torcida. O clube vem fazendo um grande trabalho de reestruturação e precisa seguir crescendo", destacou o atacante Carlão.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X SÃO BERNARDO

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon; Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Matheus Blade e Thiago Lopes; Carlão e Pedro Felipe. Técnico: Allan Aal.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Augusto, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete; Rodrigo Ferreira, Romisson, Lucas Lima e Pará; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz. Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP).