São Bernardo derrota Noroeste, amplia vantagem no grupo e joga ainda mais pressão no Palmeiras

O São Bernardo aumentou ainda mais a pressão sobre o Palmeiras ao vencer o Noroeste de virada por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Castilho, pela nona rodada do Paulistão. A situação do time de Abel Ferreira se torna ainda mais delicada, especialmente com a vitória da Ponte Preta sobre o Mirassol por 2 a 1, complicando ainda mais a disputa na tabela.

Com o resultado, o São Bernardo se aproxima da classificação e se isola na liderança do Grupo D, com 19 pontos. A Ponte Preta tem 18. Em terceiro e com um jogo a menos, o Palmeiras soma 13. O Noroeste, por sua vez, chega a oito jogos sem vitória e ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com sete.

O Noroeste começou pressionando e não demorou a abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Dudu Miraíma marcou um golaço de bicicleta. A jogada teve início com Cicinho, que driblou no meio e acionou Carlão na entrada da área. Ele tocou para Pedro Felipe, que tentou finalizar, mas acabou desarmado. No rebote, a bola sobrou limpa para Dudu, que, com estilo, mandou uma bicicleta para o fundo da rede, levantando a torcida no Alfredão.

O São Bernardo não se intimidou e logo reagiu em busca do empate. Após um pênalti, Léo Jabá cobrou com frieza, deslocando Felipe Alves e deixando tudo igual no placar. A virada veio aos 30, em um lance inusitado. Pará cobrou um lateral direto na área, a bola encontrou Léo Jabá, que tentou cruzar, mas o efeito inesperado traiu o goleiro e acabou morrendo no gol.

O time visitante ainda fez o terceiro aos 45. Thiago Lopes deu um carrinho em Romisson dentro da área, pênalti. Fabrício Daniel bateu com perfeição para fazer 3 a 1. O Noroeste ainda diminuiu, aos 50, em um chute de primeira de Carlão, mas levou uma desvantagem de 3 a 2 para o intervalo.

O Noroeste voltou para o segundo tempo determinado a buscar o empate e quase conseguiu aos dez minutos. Após um bate-rebate na entrada da área, Jenison dominou e finalizou rasteiro, mas a bola passou rente à trave e saiu pela linha de fundo. Com o passar do tempo, o ritmo da partida diminuiu, e o São Bernardo assumiu o controle das ações. Aos 26, teve uma grande chance em cobrança de escanteio: Augusto subiu alto e testou firme, mas a bola saiu tirando tinta do poste.

Nos minutos finais, o time de Bauru tentou pressionar em busca de um último suspiro, mas esbarrou na defesa bem postada do adversário. Sem conseguir furar o bloqueio, a equipe de Bauru acabou sofrendo a derrota diante da sua torcida.

Na próxima rodada, o Noroeste enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No domingo, às 16h, o São Bernardo recebe o Guarani, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 2 X 3 SÃO BERNARDO

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Maycon (Carlinhos), Rodolfo Filemon e Maykon (Felipe Rodrigues); Dudu Miraíma, Matheus Blade (Jenison), Jonatas Paulista (Luiz Thiago) e Thiago Lopes (Adriano); Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Allan Aal.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Pedro Carrerete, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Lucas Lima (Kady), Romisson (Emerson Santos) e Léo Jabá (Felipe Azevedo); Rodolfo (Guilherme Queiroz) e Fabrício Daniel (Hugo Sanches). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Dudu Miraíma, aos 5, Léo Jabá, aos 15, e aos 30, Fabrício Daniel, aos 45, e Carlão, aos 50 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cicinho, Jenison e Maycon (Noroeste); Augusto e Pedro Carrerete (São Bernardo).

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

RENDA - R$ 173.870,00.

PÚBLICO - 5.926 torcedores.

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP).